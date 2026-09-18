Fon Yönetiminde Tutuklama Dalgası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları ve ilgili kanun maddeleri doğrultusunda başlatılan incelemeler neticesinde, bazı fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler yapıldığı tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında:

Fon yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleri devreye sokuldu.

Şüphelilerin malvarlıklarını kaçırmasının önüne geçmek amacıyla tüm malvarlığı değerleri ve hesapları üzerine tedbir konuldu.

Sosyal Medyadaki Spekülasyona Sıkı Markaj

Piyasalarda korku ve panik yaratarak yatırımcıyı yanıltmaya çalışanlara karşı da eş zamanlı adımlar atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen başlattığı soruşturmada, yatırımcıyı manipüle eden 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Karar, uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığına iletildi.

Bununla birlikte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir diğer soruşturmada, sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını yönlendirmeye çalışan şüpheliler mercek altına alındı ve 16 kişi tutuklandı.

41 Kişi Hakkında İddianame Hazırlandı

Yıl içinde işlem hacminde ve hisse fiyatlarında görülen olağan dışı dalgalanmaları titizlikle inceleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmalar sonucunda 41 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Uzmanlar, dürüst ve iyi niyetli yatırımcıların haklarının korunması için adli süreçlerin büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü belirtiyor.

"Vatandaşın Alın Terine Göz Yumulmayacak"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşların birikimlerini hedef alan kötü niyetli yapılara asla geçit verilmeyeceğinin altını çizdi. Piyasaların sağlıklı işleyişini bozan ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya çalışan kişi veya gruplara karşı hukuki mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.