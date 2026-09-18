Türk tiyatrosu, sineması ve dizi dünyasının yanı sıra akademik camianın da tanınan isimlerinden biri olan Gülsen Tuncer, bir süredir yürüttüğü beyin tümörü mücadelesini kaybederek 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçının vefat haberini Film-San Vakfı kamuoyuyla paylaştı.

Film-San Vakfı’ndan Başsağlığı Mesajı

Vakıf tarafından yapılan resmi açıklamada, Tuncer'in geçmiş yıllardaki hizmetlerine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"2009-2011 yıllarında Film-San Vakfımızın başkan yardımcılığı görevini üstlenen Türk tiyatrosu, sineması ve dizi oyuncusu Gülsen Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Cenaze Programı Belli Oldu

Sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan vefatın ardından Gülsen Tuncer’in son yolculuğuna uğurlanacağı tarih ve yer de netlik kazandı. Usta sanatçı, 20 Eylül 2026 Pazar günü Şişli Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gülsen Tuncer Kimdir ve Nerelidir?

Gülsen Tuncer, 20 Ekim 1945 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden sanatçı;

Ortaokulu İstanbul Kız Lisesi'nde, liseyi ise İstanbul Tarhan Koleji'nde tamamladı.

Yükseköğrenimini İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde bitirdi.

LCC Lisan ve Kültür Merkezi’nde Ayla ve Beklan Algan’dan tiyatro eğitimi, Selma Berk’ten şan ve Seyit Mısırlı’dan eskrim dersleri aldı.

50 Yılı Aşan Sanat ve Akademik Kariyer

Tiyatroya ilk adımını 1968 yılında Zilli Zarife oyunuyla atan Tuncer, kariyeri boyunca yalnızca bir oyuncu olarak kalmadı; seslendirme sanatçısı, besteci ve akademisyen kimliğiyle de öne çıktı.

1970'li yıllardan itibaren 300'ün üzerinde politik kitlesel gösterinin sanat yönetmenliğini ve sunuculuğunu üstlenen sanatçı, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet İsvan’ın danışmanlığını yaptı, milletvekili ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olarak siyaset sahnesinde de yer aldı.

Akademik alanda da önemli çalışmalar yapan Gülsen Tuncer; İstanbul Konservatuvarı’nda halkla ilişkiler sorumluluğu üstlendi, İzmir Teos antik kentindeki kazılarda iki sezon kazı yöneticisi olarak görev aldı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı’nda sahne estetiği ile oyunculuk dersleri verdi.

Ödüllü Projeleri ve Unutulmaz Rolleri

Geniş kitleler tarafından özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki 'Arsen Hanım' karakteriyle tanınan ve sevilen Gülsen Tuncer, sinemadaki başarısıyla da pek çok prestijli ödülün sahibi oldu:

1989 Ankara Uluslararası Film Festivali: ‘Bir Tren Yolculuğu’ filmiyle "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülü,

1991 Altın Portakal Film Festivali: ‘Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu’ filmiyle "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülü,

2008 Sadri Alışık Ödülleri: ‘Suna’ filmiyle "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülü.

Yönetmen Engin Ayça ile evli olan usta sanatçı, hem sanat hem de akademik dünyada bıraktığı derin izlerle anılmaya devam edecek.