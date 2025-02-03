Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400’ün üzerine çıktığı belirtildi.

Depremlerin Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda atış gösterdiği ve derinliklerinin 5 ila 25 kilometre arasında değiştiği aktarılan açıklamada, Türkiye kıyılarına en yakın depremin 140 kilometre mesafede gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, gelişmelerin dikkatle takip edildiği ve bilim insanları ile araştırmacıların, AFAD ile koordineli şekilde sismik hareketliliği, olası volkanik aktiviteleri ve tsunamiyi değerlendirdiği bildirildi.