Ehliyet Yenileme Son Tarihi: 31 Temmuz 2025

2025 yılında eski tip sürücü belgelerinin geçerliliği 31 Temmuz’da sona erecek. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler, yasal olarak araç kullanamayacak. Yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların erkenden randevu almaları tavsiye ediliyor.

2025 Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar?

Şu anda ehliyet yenileme için ödenmesi gereken tutar:

Toplam: 15 TL 13 TL değerli kağıt bedeli 2 TL vakıf hizmet bedeli



Ancak 1 Ağustos 2025 itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgeleri için 7.438 TL’ye yükselecek. Bu nedenle vatandaşların belirtilen son tarihe kadar başvurularını tamamlamaları büyük önem taşıyor.

Ehliyet Yenileme Nasıl Yapılır? Adım Adım Başvuru Rehberi

1. Randevu Alma

Başvuru öncesinde randevu alınması gerekiyor. Vatandaşlar;

https://randevu.nvi.gov.tr

ALO 199 Çağrı Merkezi

NVİ Mobil Uygulaması

üzerinden randevu oluşturabilirler.

2. Gerekli Belgeler

Ehliyet yenileme için istenen evraklar şunlardır:

Mevcut eski tip sürücü belgesi

Sürücü sağlık raporu (geçerlilik süresi 2 yıl)

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

15 TL’lik ödeme dekontu (Gelir İdaresi Başkanlığı'nın https://ivd.gib.gov.tr adresinden veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir)

3. Başvuru İşlemi

Belirlenen randevu tarihinde ya da randevusuz olarak (yoğunluk göz önüne alınmalı) nüfus müdürlüklerine gidilerek başvuru işlemi tamamlanır.

4. Geçici Belge ve Kişiselleştirme Süreci

Başvuru sonrası ehliyet, en geç 2 iş günü içinde kişiselleştirilir. Bu süreçte araç kullanmaya devam edebilmek için nüfus müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden geçici sürücü belgesi alınabilir.

5. Yeni Ehliyetin Teslimi

Yeni ehliyet, başvuruda belirtilen adrese PTT kargo ile gönderilir:

56 il merkezine: 1 gün

Diğer illere: 2 gün

İlçelere: 4 gün içinde teslimat yapılır.

Son Gün Yaklaşıyor! Ücret Artmadan Başvurunuzu Yapın

1 Ağustos 2025’ten itibaren ehliyet yenileme ücretinin binlerce lira artacak olması, vatandaşlar için büyük bir mali yük anlamına geliyor. Bu nedenle, eski tip ehliyet sahibi sürücülerin işlemlerini son güne bırakmadan gerçekleştirmeleri tavsiye ediliyor.