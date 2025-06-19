Ehliyet Yenileme Son Tarihi: 31 Temmuz 2025
2025 yılında eski tip sürücü belgelerinin geçerliliği 31 Temmuz’da sona erecek. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler, yasal olarak araç kullanamayacak. Yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların erkenden randevu almaları tavsiye ediliyor.
2025 Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar?
Şu anda ehliyet yenileme için ödenmesi gereken tutar:
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Toplam: 15 TL
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13 TL değerli kağıt bedeli
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2 TL vakıf hizmet bedeli
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Ancak 1 Ağustos 2025 itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgeleri için 7.438 TL’ye yükselecek. Bu nedenle vatandaşların belirtilen son tarihe kadar başvurularını tamamlamaları büyük önem taşıyor.
Ehliyet Yenileme Nasıl Yapılır? Adım Adım Başvuru Rehberi
1. Randevu Alma
Başvuru öncesinde randevu alınması gerekiyor. Vatandaşlar;
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ALO 199 Çağrı Merkezi
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NVİ Mobil Uygulaması
üzerinden randevu oluşturabilirler.
2. Gerekli Belgeler
Ehliyet yenileme için istenen evraklar şunlardır:
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Mevcut eski tip sürücü belgesi
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Sürücü sağlık raporu (geçerlilik süresi 2 yıl)
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Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
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15 TL’lik ödeme dekontu (Gelir İdaresi Başkanlığı'nın https://ivd.gib.gov.tr adresinden veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir)
3. Başvuru İşlemi
Belirlenen randevu tarihinde ya da randevusuz olarak (yoğunluk göz önüne alınmalı) nüfus müdürlüklerine gidilerek başvuru işlemi tamamlanır.
4. Geçici Belge ve Kişiselleştirme Süreci
Başvuru sonrası ehliyet, en geç 2 iş günü içinde kişiselleştirilir. Bu süreçte araç kullanmaya devam edebilmek için nüfus müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden geçici sürücü belgesi alınabilir.
5. Yeni Ehliyetin Teslimi
Yeni ehliyet, başvuruda belirtilen adrese PTT kargo ile gönderilir:
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56 il merkezine: 1 gün
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Diğer illere: 2 gün
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İlçelere: 4 gün içinde teslimat yapılır.
Son Gün Yaklaşıyor! Ücret Artmadan Başvurunuzu Yapın
1 Ağustos 2025’ten itibaren ehliyet yenileme ücretinin binlerce lira artacak olması, vatandaşlar için büyük bir mali yük anlamına geliyor. Bu nedenle, eski tip ehliyet sahibi sürücülerin işlemlerini son güne bırakmadan gerçekleştirmeleri tavsiye ediliyor.