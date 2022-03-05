Pazarda fiyatlar el yakıyor

Vatandaşlar fiyatların pahalı olmasını şikâyet ederken, pazarcı esnafı ise ekonomik gelişmelere bağlı olarak fiyatların normal olduğunu söylüyor.

Özellikle mazot fiyatlarından etkilenen meyve sebze fiyatları, vatandaşların yüzünü güldürmedi.