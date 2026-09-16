Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 8 Eylül tarihinde meydana gelen olay, büyük bir vahşeti ve ardından gelen kusursuz bir operasyonu gün yüzüne çıkardı. İlk etapta evlerinde çıkan yangın sonucunda hayatını kaybettikleri değerlendirilen Ağa ve Nimet Üykü çiftinin ölümündeki sir dolu detaylar, jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldı.

Otopsi Gerçeği Ortaya Çıkardı: Yangın Değil Cinayet!

Yaşlı çifte yapılan otopsi işlemleri, olayın bir kaza olmadığını acı bir şekilde gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde;

Ağa ve Nimet Üykü çiftinin göğüs bölgelerinden birer ateşli silah mermisiyle vurularak öldürüldüğü,

Cinayetin ardından katil veya katillerin izleri kaybettirmek için olaya yangın süsü verdiği tespit edildi.

Cinayetin ardından evden Nimet Üykü'ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin gasp edildiği belirlendi.

X-Ray Görüntüleri Katilin Sonunu Getirdi

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda hareket eden Elazığ İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, cinayeti çözmek için geniş çaplı bir av başlattı.

Şüpheli H.Ç.'nin gasbettiği altınlarla birlikte İstanbul'a kaçtığını ve kuyumcuda satmaya çalıştığını belirleyen ekipler, kritik bir iz buldu. Şüphelinin havalimanındaki X-Ray tarama görüntüleri titizlikle incelendi ve çalınan ziynet eşyaları tespit edildi. JASAT'ın nefes kesen takibi sonucunda H.Ç. kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Tebrik Mesajı

Olayın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, güvenlik güçlerinin başarısını kutladı. Bakan Çiftçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Jandarmanın dikkati, cinayetin üzerindeki perdeyi kaldırdı. Yangın süsü verilerek gizlenmeye çalışılan cinayet, JASAT'ımızın dikkati, tecrübesi ve titiz takibiyle kısa sürede aydınlatıldı. Şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi. Suçun üzerini hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar, güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar."