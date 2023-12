Doğup büyüdüğü ilçeyi yaşamış olduğu bu zorlu süreçte yalnız bırakmanın vicdanen kabul edilmeyeceğini her seferinde dile getiren Yener, aday adaylığını açıkladıktan sonra ilçede her yüreğe dokunmaya devam ederek ilçenin eskisinden daha iyi bir noktaya gelmesi için canla başla çalışacaklarını dile getirdi.

Aday adaylık başvurusunu gerçekleştirdikten sonra Elbistan halkının ve kamuoyunun beklentilerinin tamamını karşılayan profili ile sahada her kesimin gönlüne dokunan İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, ilçede yeni bir heyecan yaratmıştı.

“Gençlerle el ele verip çalışacağız”

“Yatırımcıyı destekleyerek gençlere istihdamın sağlayacağız “

“Elbistanın imarına Çarşıyı ayağa kaldırarak başlayacağız”

“Belediye başkanı milletvekilleri ile diyalog içerisinde şehre hizmet etmek zorundadır”

“40 yıllık tecrübemizle Elbistanı tekrar imar edeceğiz”

“Depremin izlerini en kısa sürede sileceğiz”

“Elbistanı Elbistanlı Mühendis ve Teknik Adamlarla birlikte tekrar ayağa kaldıracağız.

Gibi sloganlarla yola çıkan inşaat mühendisi Abdullah Yener, yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde gönül belediyeciliğini şehrin her vatandaşına hissettireceğiz. Dedi