Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da ulaşımı iyileştirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmak amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde ilçenin kırsal mahallelerinde sürdürülen üstyapı çalışmaları, bölge sakinlerinin yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlıyor.

Bu çalışmaların önemli duraklarından biri de Beyyurdu Mahallesi oldu. Mahallenin ana ulaşım güzergâhında başlatılan kilit parke ve bordür uygulamalarıyla, hem mahalle içi hem de mahalleler arası ulaşımda ciddi bir konfor artışı hedefleniyor.

Yapılı ve Köşk mahallelerinin de yoğun şekilde kullandığı bu yol üzerinde yürütülen çalışmalar kapsamında toplamda 6 bin metrekare kilit parke kazandırılıyor.

Yol standardının yükselmesiyle birlikte, özellikle kış aylarında çamur ve yaz aylarında toz nedeniyle yaşanan sıkıntıların da sona ermesi hedefleniyor.

Altyapı iyileştirmelerinin yanı sıra estetik açıdan da bölgeye değer katacak olan bu uygulama, vatandaşlardan da takdir topluyor.