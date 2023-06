Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu ‘Geleceğin Teknoloji Yıldızları’ programı kapsamında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde de açılan DENEYAP atölyesinde geleceğin mühendislerinin ve bilim adamları yetiştiriliyor.

Elbistan’da ki DENEYAP atölyesinde 163 öğrenci eğitim alırken, Kahramanmaraş merkez, Malatya ve Adıyaman illerinden de 50 öğrenci de bu eğitimlere katılmak için her hafta sonu Elbistan Gençlik Merkezine geliyor.

Geleceğin mühendis ve bilim insanlarının yetiştirilmesinin hedeflendiği eğitimlere katılan öğrenciler tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, havacılık ve uzay teknolojileri gibi toplam 11 başlıkta 36 ay süreli ücretsiz eğitim alıyor.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Mevlüt Türkan, 36 ay sürecek eğitimler ile öğrencilerin ufuklarının açıldığını söyledi.

Türkan yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığımızın ilk yüz günlük icraat programında yer alan 81 ilde 100 DENEYAP atölyesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve TUS Vakfının ortak çalışmaları sonucunda Elbistan Gençlik Merkezi'nde atölyemiz kurulmuştur.

Deneyap atölyemizde, üretim tasarım, robotik kodlama, uzay bilimleri, malzeme birimleri, olmak üzere toplam 11 ana başlıkla 36 ay süre boyunca 9 uzman eğitmenimiz eşliğinde öğrencilerimiz eğitim almaktadır. Gençlerimiz kayıt yaptırmaları için iki uygulamalı iki sınavdan geçmek zorundadırlar. Başarılı olan öğrencilerimiz uygulamalı sınava girmiştir. Sınavda başarılı olan 63 lise grubu 100 ortaokul grubu olmak üzere toplam 163 öğrencimiz eğitim almaya hak kazanmıştır. Bu eğitimler sonucunda öğrencilerimizin temel teknoloji becerilerinin kazanılması, özel ilgi alanlarının derinleştirilmesi, robotik üretim alanındaki bilgilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Burada geleceğin mühendis ve bilim adamlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir”

Eğitimci Durdu Ağyar da yaptığı değerlendirmede: “Öğrencilerimizle Deneyap atölyesinde tasarım ve üretim branşında ürünler tasarlıyoruz. Bugün yaptığımız ürünlerde torna kullanmasını, testere kullanmasını, matkap kullanmasını, CNC 3D boyutlu yazıcı bunların programlarıyla ilgili vizyon 360 programın tasarımını kullanarak 3 D'de nasıl baskı aldıklarıyla ilgili öğrencilerimizin teknolojiye merakını arttırmak ve öğrencilerimizden bilim insanı çıkarmak amacındayız. Robotik kodlama ve diğer alanlarda da eğitimlerimiz devam edecek” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Selçuk Bayraktar’a teşekkür eden öğrencilerden Mustafa Balkan: “Bu imkanlar sayesinde ilerideki bilim adamları, mimarlar, mühendisler ve Türkiye'mizin gelecekleri yetişiyor. Bu imkanlar Türkiye'mizin her geçen gün teknoloji yarışında bir adım değil on adım öne çıkmasını sağlayacaktır. İnşallah Türkiye'miz tüm dünyada en iyi teknoloji lideri olacaktır. Ben ileride bilim adamı olmak istiyorum. Ardından da cumhurbaşkanı olmak istiyorum Türkiye'mizi temsil etmek amacıyla” diye konuştu.

Eğitimlere katılmak için her hafta 2 saat yol kat eden öğrencilerden Kerem Kaan Uçar da:

“Kahramanmaraş'tan iki saatlik bir yoldan geliyorum Elbistan'a. Çünkü benim ilerideki hedeflerim için Deneyap çok önemli. Burada öğretmenlerimiz bizim için çok çabalıyor. Burada kodlama yapıyoruz, 3D modeller yapıyoruz. Birçok alet edevat var. Ben bunlardan çok yararlanıyorum ve ileride mühendis olmak istiyorum” dedi.

Öğrencilerden Asu Gümüşçelik te: “Deneyap atölyelerinde aldığımız çeşitli eğitimler sayesinde ilgi alanlarımızı bulacak ve bu alanda kendimizi geliştirip bilim insanı ya da bilim adamı olacağımızı düşünüyorum. Bu sayede ülkemizi geliştireceğimiz için Deneyap atölyelerini açan Cumhurbaşkanımıza ve Selçuk Bayraktar'a teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı

Her hafta Malatya’dan Elbistan’a gelerek eğitimlere katılan Zehra Damla Bal da onca yolu kat ederek ileride bilim adamı olmanın ilk adımlarını attığını ve hedefinin kanser ilacını bulmak olduğunu söyledi.