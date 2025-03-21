Edinilen bilgiye göre, buzlanma sebebiyle kayganlaşan yolda aracının kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarptı.

Kazada araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

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Kaza nedeniyle Elbistan-Göksun karayolunda bir süre aksayan trafik, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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