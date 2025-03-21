Edinilen bilgiye göre, buzlanma sebebiyle kayganlaşan yolda aracının kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarptı.
Kazada araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Kaza nedeniyle Elbistan-Göksun karayolunda bir süre aksayan trafik, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.