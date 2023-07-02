Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Mehmet Ş. idaresindeki otomobil Elbistan’dan Ekinözü ilçesinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle karşı yönden gelen Şaban D. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 9 yaşındaki Melike Mürvet Şahin burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.