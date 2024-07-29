Feci kaza Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kalp krizi geçiren babasını taşıyan ambulansın peşinde seyir halinde olan Me, A, De, yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Salih Önat'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Önat, çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınan Önat, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz kazazedenin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu