Elbistan-Nurhak karayolunda meydana gelen kazada, refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 46 E 9950 plakalı hafif ticari araç, Nurhak istikametinden Elbistan'a doğru seyir halindeyken polis kontrol noktası civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Araç, refüjdeki aydınlatma direğini devirerek durabildi.
Kazanın ardından araç sürücüsü yaralandı. Kontrol noktasındaki polisler, yaralı sürücünün yardımına koştu. Durumun 112 Acil İmdat Hattı'na bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.