Adana’da düzenlenen 8. Uluslararası Lezzet Festivali’nde düzenlenen panele katılan Başkan Fırat Görgel; Kahramanmaraş’ın bölgedeki yeri ve konumu, şehrin yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, gastronomisi, tarım ve ticaret potansiyeli gibi pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen “Bölgesel Bir Gastronomi Destinasyonu Olabilmek İçin Yerel Yönetimlerin Rolü” konulu panele katıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in de katıldığı programda konuşan Başkan Fırat Görgel; Kahramanmaraş’ın bölgedeki yeri ve konumu, şehrin yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, gastronomisi, tarım ve ticaret potansiyeli gibi pek çok konuya değindi.

“Kahramanmaraş, Çok Ciddi Potansiyele Sahip”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımız; 10 bin yıllık geçmişi, ev sahipliği yaptığı medeniyetler, farklı coğrafi bölgelerde toprağı olması ve farklı iklimleri aynı anda barındırabilmesi noktasında çok çeşitli zenginliklere sahip. Ev sahipliği yaptığı medeniyetlerinden kalan miraslarla geniş bir gastronomi destinasyonuna sahip Kahramanmaraş’ımız. Tabi tüm şehirlerimizin kendine özgü değer ve zenginlikleri var. Yerel yönetimler olarak bizler de mevcut potansiyelimizi daha da artırmak için gayret ediyoruz. Bu havzanın tanıtımı noktasında komşu şehirlerimizle iş birliğini de çok önemsiyoruz” cümlelerini kaydetti.