Yerleşim yerlerinin ulaşım standardını iyileştirmek için şehir merkezinin yanı sıra ilçe ve kırsal mahallelerde de yol yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha ulaşılabilir Andırın kırsalı için de çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce; Yeniköy, Alınoluk ve Camuzluk mahallelerine ulaşım sağlayan arterlerde gerçekleştirilen asfalt tamir uygulamaları tamamlandı. Arterlerde deforme olan kısımların tamir edilmesiyle yerleşim yerlerinin ulaşım konfor ve güvenliği artırıldı. Bulgurkaya Mahallesi’nde kilit parke uygulamaları, 10 kilometrelik Altınyayla – Akgümüş Grup Yolu’nda genişletme, Alameşe mahalle yolunda yama, Bulgurkaya, Efirağzı, Camuzluk, Cambaz ve Osmancık mahallelerinde ise yol bakım ve onarım uygulamaları yoğun bir şekilde sürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla Andırın kırsalında ulaşım standardı iyileştirilerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunulması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, daha ulaşılabilir yerleşim yerleri için 11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının kesintisiz sürdüğü belirtildi.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR