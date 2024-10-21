Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Erkenez Mahallesi’ne toplu ulaşımı iyileştirmek için 79/B numaralı yeni hattı hizmete aldı. Arasa otopark durağından hareket edecek otobüsler Erkenez Mahallesi’ne ulaşım sağlayacak.

Şehirde toplu taşıma standardını iyileştirerek vatandaşlara daha konforu seyahat imkânı sunmak için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeni gelişim bölgelerinden Erkenez Mahallesi’ne toplu ulaşımı iyileştirmek için 79/B numaralı yeni hattı hizmete aldı. Arasa otopark durağından hareket ederek Erkenez Mahallesi’ne ulaşım sağlayacak yeni hattın güzergâh ve hareket saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri internet adresi ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, toplu taşımaya ilişkin 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp danışma hattından bilgi alınabileceği belirtildi.