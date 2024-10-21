Başkan Fırat Görgel öncülüğünde toplumun farklı kesimlerine yönelik faaliyet ve projelerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin örnek projelerinden Kadınlarla Baş Başa Doğa Gezileri tüm hızıyla devam ediyor. Kadınların doğayla iç içe vakit geçirmeleri, moral ve motivasyonlarını artırmaları için düzenlenen gezilerin bu haftaki durağı Ali Kayası, Yeşilgöz ve Menzelet oldu. Doğanın huzur dolu atmosferiyle keyifli bir gün geçiren kadınlar; Ali Kayası’nın büyüleyici manzarasını seyretti, Yeşilgöz’ün berrak sularında ruhunu dinlendirdi ve Menzelet’te tekne turuyla unutulmaz anlar yaşadı. Bol bol fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Kadınlar, gezinin kendilerine hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyi geldiğini belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kadınlarla Baş Başa Doğa Gezileri’nin haftalık periyotlarla devam edeceği belirtildi.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR