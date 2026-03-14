Ramazan’ın birlik, paylaşma ve kardeşlik iklimini şehir genelinde yaşatmayı amaçlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları anlamlı programlarda buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Ramazan Sokağı’nda düzenlenen etkinlikte hafız ve yazar Osman Egin, Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Ramazan akşamına yakışır samimi ve manevi bir atmosfer oluştu.

Ramazan’ın Hikmeti Anlatıldı

Programda konuşan Osman Egin, Ramazan ayının sadece aç kalmak değil; nefsi terbiye etmek, sabrı öğrenmek ve kalpleri arındırmak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Kur’an-ı Kerim’den ayetler ve Peygamber Efendimizin hadislerinden örnekler paylaşan Egin, Ramazan’ın insan hayatındaki dönüştürücü etkisine dikkat çekti. Ramazan ayının aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirten Egin, yardımlaşma ve paylaşma kültürünün bu ayda daha da anlam kazandığını vurguladı.

Aile ve Sevgi Üzerine Mesajlar

Sohbetinde aile ilişkilerinin önemine de değinen Egin, sevgi, merhamet ve anlayışın güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu ifade etti. Aile bireylerinin birbirine karşı sabırlı ve anlayışlı olması gerektiğini belirten Egin, Ramazan ayının bu değerleri yeniden hatırlamak için önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Program boyunca ibretlik kıssalar ve hayatın içinden örneklerle katılımcılara hitap eden Egin, Ramazan’ın insanı manevi anlamda olgunlaştıran bir mektep olduğunu söyledi.

“Ramazan Bir Mekteptir”

Programda konuşan Osman Egin, “Ramazan ayı, Müslümanlar için sadece aç kalma ayı değildir. Ramazan, kalplerin arındığı, gönüllerin yumuşadığı ve insanın Rabbine daha çok yaklaştığı mübarek bir zaman dilimidir. Oruç sadece midemizi değil, dilimizi, kalbimizi ve davranışlarımızı da terbiye eder. Oruç tutarken sadece yemekten içmekten uzak durmayız; kötü sözden, kırıcı davranıştan, kalp kırmaktan da uzak durmaya gayret ederiz. Ramazan ayı aynı zamanda sabrın ayıdır. Gün boyunca aç ve susuz kalırken sabretmeyi öğreniriz. İşte bu sabır hayatımızın diğer alanlarında da bize güç verir. Bir başka önemli mesele ise ailemizin kıymetidir. Günümüz dünyasında çoğu zaman yoğunluk içerisinde sevdiklerimizi ihmal edebiliyoruz. Oysa aile, insanın ilk sığınağıdır. Sevginin, merhametin ve anlayışın öğrenildiği yerdir. Ramazan ayı aile bağlarımızı güçlendirmek için de büyük bir fırsattır. Aynı sofrada oturmak, birlikte dua etmek, birlikte iftar açmak. Bunlar sadece bir gelenek değil, aynı zamanda gönüllerimizi birbirine yaklaştıran güzel vesilelerdir. Ramazan bir mekteptir. Bu ayda öğrendiğimiz sabrı, merhameti, paylaşmayı Ramazan’dan sonra da hayatımıza taşımamız gerekir” dedi.