Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 11 ilçede eş zamanlı yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla vatandaşlara konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunuluyor.

Bu kapsamda Elbistan’da da kırsal mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar yenileniyor. Son olarak Yapraklı, Izgın, Karahüyük ve Güvercinlik mahallelerini Elbistan’a bağlayan yaklaşık 6 kilometrelik grup yolunda bakım, onarım ve ikinci kat sathi kaplama çalışması tamamlandı. Böylece kırsal mahallelerin ilçe merkeziyle bağlantısı güçlenirken ulaşım süresi kısaldı, kış aylarında yaşanan zorluklar azaldı.