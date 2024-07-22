Alınan bilgi ve iddialara göre, akraba aileler arasında eski bir husumetten kaynaklı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçakların ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda, M.P., E.P., S.P., H.P., M.P., M.P., E.P. ve M.P. yaralandı.

Yaralılar, özel araçlarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayın ardından mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kavganın nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt