Elbistan’da çobanlık yapan kişiyi öldürene ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi. 5 Ekim 2023 tarihinde yaşanan olayda, Körücek Mahallesinde çobanlık yapan Afganistan vatandaşı Asadullah Habibi’yi öldüren yine Afganistan vatandaşı olan Hal Muhammed Khalili olay sonrası kaçmış Elbistan Jandarma Komutanlığı ve bölgesi ekiplerin titiz çalışması ve takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve tutukluluk hali devam eden Afganistan vatandaşı Hal Muhammed Khalili, arkadaşı olduğunu belirttiği Asadullah Habibi’yi kazaen vurduğunu ifade ederken, kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.