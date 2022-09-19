Programda Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, Belediye Başkan Vekili Ali Demir ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ragıp Kul tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ragıp Kul, “aziz milletimizin Anadolu topraklarında verdiği mücadelenin şifresi ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi deyişinde saklıdır’ dedi.



Kul yaptığı konuşmada: “Yüce dinimizden aldığımız ilham ile milletimizin cesareti birleşmiş ve gaza ruhu topraklar üzerinde ölümsüzleşmiştir. Tarihi savaş meydanlarında geçmiş bir milletin evlatları olarak, kutsal değerlerimiz adına verilen mücadelemizde ulaşabileceğimiz en şerefli mertebelerden biri şüphesiz şehitlik ve gazilik mertebeleridir. Vatan, bayrak ve millet aşkıyla tarihe destan yazan gazilerimiz sadece yaşarken değil, bu aziz millet dünya üzerinde var olduğu müddetçe bu topraklarda yaşayan herkes için onur ve şeref abidesidir. Şehitler ve gaziler toprağı vatan, insanları ulus yapan değerlerdir “dedi.

Öğrencilerin şiirlerine de yer verilen kutlama programına şehit aileleri ve gaziler derneğinde devam edildi.

Burada bir konuşma yapan Kaymakam Hasan Hüseyin Vural gaziler gününü kutladı.



Kaymakam Vural: “Değerli şehit aileleri ve gazilerimiz, gaziler gününüzü kutluyorum. Be vesile ile ebediyete intihal eden tüm şehit ve gazilerimize Allahtan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Gazilik vatan savunmasında kazanılan önemli bir nişandır. İnşallah bu madalyaya ulaşan, bu mertebeye ulaşan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimize şükranlarımızı minnetlerimizi sunuyoruz. Vatanımız payidar olsun, hepinizin gününü tekraren kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziler günü kutlama törenine Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, Belediye Başkan Vekili Ali Demir, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, Şehit aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ragıp Kul, şahit aileleri, gaziler ve kurum amirleri katıldı.