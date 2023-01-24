Merkez Battalgazi Mahallesi Paşalık Caddesi üzerinde kendisine ait binada yaşayan Abdullah Boyraz arkadaş sohbetinde doğalgaz sitemlerindeki bakır çubukların çalındığını duymasının ardından yaptığı kontrolde kendi çubuklarının da yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerasından inceleme yapan aile, sabah erken saatlerde bina girişine gelen kişinin kutuyu açarak bakır çubuğu çaldığını tespit etti ve polise haber verdi.

Olayın duyulmasının ardından kutuları kontrol eden onlarca bina sakini kendi sistemlerindeki bakır çubuklarında çalındığını fark ederek polise başvurdu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Topraklama çubuğunun hayati öneme sahip olduğunu belirten ARMADAŞ Şube Müdürü Cihangir Turan, son günlerde birçok ev ve binanın topraklama çubuğunun çalındığını, birçok kişinin de olayın farkında olmadığını belirterek, abonelerin topraklama sistemlerini kontrol etmeleri gerektiğini belirtip, topraklaması çalınan sistemlere acilen topraklama yapılması gerektiğini söyledi.