Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan acı olay, bebek bakımında dikkat edilmesi gereken önemli kuralları bir kez daha gündeme getirdi. Karaelbistan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, annesi tarafından emzirilen 4 aylık D.A.'nın bir süre sonra nefes almakta güçlük çektiği fark edildi.

Yakınları tarafından vakit kaybetmeden Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlk değerlendirmelerde emzirme sırasında soluk borusuna süt kaçtığı belirtildi.

Bebeğin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.