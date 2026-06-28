Kahramanmaraş'ta yaşayan kadın girişimci Gülbahar Kırklareli, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşadığı tüm zorluklara rağmen üretimden vazgeçmeyerek başarı hikâyesi yazdı. Depremde ağır hasar gören baharat fabrikasını yeniden ayağa kaldıran Kırklareli, bugün ürünlerini Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

İki çocuk annesi 41 yaşındaki Kırklareli'nin eşiyle birlikte işlettiği baharat üretim tesisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük zarar gördü. İşletmesini yeniden faaliyete geçirmek için mücadele ettiği süreçte eşine kanser teşhisi konulması ve yaklaşık sekiz ay sonra hayatını kaybetmesi, girişimciyi derinden etkiledi.

Yaşadığı acılara rağmen üretimden kopmayan Kırklareli, KOSGEB'in "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında aldığı destekle işletmesini yeniden faaliyete geçirdi.

Destek sayesinde üretim kapasitesini yeniden oluşturan Kırklareli, işletmesinde kırmızı pul biber başta olmak üzere nane, sumak, kekik ve çeşitli baharatların üretimini sürdürüyor. Ürünler bugün Almanya, Hollanda, Fransa ve Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerine ihraç ediliyor.

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Gülbahar Kırklareli, en umutsuz döneminde aldığı desteğin işletmesini yeniden ayağa kaldırdığını belirterek, siparişleri yeniden karşılamaya başladıklarını ve ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Devletin deprem sonrası sağladığı desteklerin üretime devam etmelerinde önemli rol oynadığını vurgulayan Kırklareli, küçük ölçekli bir işletme olmalarına rağmen hem yurt içi pazara hem de Avrupa pazarına kaliteli ürün sunmaya devam ettiklerini ifade etti.

Depremin yaralarını üretimle sarmaya çalışan kadın girişimci, azmi ve kararlılığıyla hem Kahramanmaraş'ta hem de girişimcilik dünyasında örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor.