Afşin'in içme suyu sorununa kalıcı çözüm sunması planlanan Akdere İçme Suyu Temini Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç öncülüğünde sahada gerçekleştirilen incelemelerde, projenin mevcut durumu değerlendirilirken çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği belirtildi.

Proje kapsamında suyun ilçeye ulaştırılacağı tünellerde kazı işlemlerinin tamamlandığı, beton kaplama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. Bunun yanı sıra isale hattında boru döşeme ve çeşitli altyapı imalatları da eş zamanlı olarak devam ediyor.

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, betonlama çalışmalarının, sanat yapılarının ve isale hattındaki imalatların tamamlanmasının ardından projenin yaklaşık 6 ay içerisinde tamamlanarak hizmete alınmasının hedeflendiğini ifade etti.

Tamamlandığında Akdere kaynağından sağlanacak içme suyunun yaklaşık 45 kilometrelik isale hattı aracılığıyla Afşin'e ulaştırılması planlanıyor. Proje sayesinde ilçe merkezi ile çok sayıda kırsal mahallenin sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması hedeflenirken, bölgenin uzun yıllar boyunca içme suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte hem su arz güvenliğinin artırılacağını hem de vatandaşların daha kaliteli içme suyuna erişiminin sağlanacağını belirtti.