AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Dağda Arama ve Kurtarma Tematik Kamp Programı, ikinci gününde yoğun tempoyla devam ediyor. 26-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen programa Türkiye'nin 10 farklı ilinden gelen 58 arama kurtarma personeli katılıyor.

Döngel Mağaraları Kısıklı mevkisinde gerçekleştirilen eğitim kampında ekipler, dağlık ve engebeli arazilerde gerçekleştirilecek kurtarma operasyonlarına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçiriliyor.

Program kapsamında katılımcılar; ana emniyet noktası oluşturma, az eğimli ve dik yamaçlardan yaralı tahliyesi, havai hat sistemlerinin kurulması ve ip teknikleri gibi ileri düzey arama kurtarma uygulamalarını gerçek arazi koşullarında deneyimleme imkânı buluyor.

Teknik eğitimlerin yanı sıra kamp alanında çadırlarda konaklayan personel, açık alanda yaşam, kamp düzeni oluşturma, ekip koordinasyonu ve kendi ihtiyaçlarını karşılama gibi operasyonel becerilerini de geliştiriyor. Böylece ekiplerin hem fiziksel dayanıklılığı hem de zorlu şartlarda birlikte hareket etme kabiliyeti artırılıyor.

Gerçeğini aratmayan senaryolar eşliğinde sürdürülen eğitimlerle, olası afet ve acil durumlarda görev alacak ekiplerin bilgi, beceri ve koordinasyon seviyesinin en üst düzeye çıkarılması hedefleniyor.

AFAD yetkilileri, her türlü doğal afet ve acil durumda etkin müdahale edebilecek donanımlı ekipler yetiştirmek amacıyla eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, güçlü ve hazır arama kurtarma teşkilatının oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.