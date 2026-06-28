Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında kontrolden çıkan pikap bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karamanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta yaralanan iki kişi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, devrilen pikabın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.