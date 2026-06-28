Kahramanmaraş'ın da merkez iller arasında yer aldığı siber suç operasyonlarında önemli bir başarıya imza atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde son 6 gün içerisinde 29 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 409 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; Kahramanmaraş'ın yanı sıra Antalya, Adana, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Mersin, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sivas, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 213'ü tutuklanırken, 117 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yatırım, ürün satışı, çekiliş, ev satışı, bungalov ve araç kiralama temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca yasa dışı bahis oynattıkları, bahis sitelerine para transferine aracılık ettikleri, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, çevrim içi çocuk müstehcenliği suçunu işledikleri ve POS tefeciliği faaliyetlerinde bulundukları belirlendi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, operasyonda görev alan Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü başta olmak üzere tüm emniyet personelini, MASAK ekiplerini ve Cumhuriyet Başsavcılıklarını başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.