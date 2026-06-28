Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan ağaçlık alan yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların ve ağaçların tutuşmasıyla kısa sürede yayılan alevler, rüzgarın da etkisiyle çevrede paniğe neden oldu.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ve çevredeki diğer ağaçlık bölgelere sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, yetkililer özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar ve düşük nem nedeniyle yangın riskinin ciddi ölçüde yükseldiğine dikkat çekti.

Vatandaşlardan anız ve bahçe atıkları yakmamaları, ormanlık ve ağaçlık alanlara sigara izmariti ile cam şişe gibi yangına neden olabilecek atıkları bırakmamaları istendi. Ayrıca piknik alanlarında ateş yakılırken azami dikkat gösterilmesi ve herhangi bir duman ya da yangın görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi çağrısında bulunuldu.

Yetkililer, küçük bir ihmalin büyük yangınlara ve telafisi mümkün olmayan can ve mal kayıplarına yol açabileceğini hatırlatarak, herkesin yaz boyunca daha dikkatli ve duyarlı davranmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.