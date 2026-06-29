Kuzey Çevre Yolu Projesi'nde Yeni Aşamaya Geçildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımını daha güvenli ve kesintisiz hale getirmeyi hedefleyen Kuzey Çevre Yolu Projesi kapsamında önemli bir etapta çalışmalara başladı.

Proje kapsamında Kılavuzlu (Ceyhan) Köprüsü genişletilecek, ayrıca bölgeye yeni bir alt geçit kazandırılacak. Çalışmaların yaklaşık 6 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Trafik Akışı Geçici Düzenlemeyle Sağlanacak

Çalışmalar süresince Batı Çevre Yolu'nda trafik akışı geçici ulaşım planına göre sürdürülecek.

Yeni düzenlemeye göre;

Şehir merkezinden Ceyhan Köprüsü yönüne ulaşım tek şeritten sağlanacak.

Şehir merkezi istikameti ise iki şerit olarak hizmet vermeye devam edecek.

Bu uygulamayla hem çalışma alanının güvenliği sağlanacak hem de trafik akışının kontrollü şekilde devam etmesi hedefleniyor.

Çalışmalar 6 Ay Sürecek

Kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırım kapsamında yürütülecek köprü genişletme ve alt geçit çalışmalarının 6 ay boyunca devam etmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kuzey Çevre Yolu bağlantısının daha güvenli, hızlı ve akıcı hale gelmesi hedefleniyor.

Sürücülere Önemli Uyarı

Büyükşehir Belediyesi, çalışma sahasında sürücü ve personel güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı trafik tedbirlerinin alındığını açıkladı.

Bölgede yönlendirme levhaları, uyarı işaretleri ve gerekli güvenlik ekipmanları yerleştirilirken, sürücülerden çalışma alanına yaklaşırken hızlarını düşürmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve görevli personelin yönlendirmelerini dikkate almaları istendi.