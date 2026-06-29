Türkiye, yeni haftada Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları birçok ilde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Kahramanmaraş da sıcak havadan en fazla etkilenecek iller arasında yer alıyor. Kentte hafta boyunca yüksek sıcaklıkların etkili olması beklenirken, vatandaşların özellikle günün en sıcak saatlerinde dikkatli olması isteniyor.

Kahramanmaraş'ta 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu şöyle:

29 Haziran Pazartesi: Güneşli, 21 / 38°C

Güneşli, 30 Haziran Salı: Sıcak, 22 / 38°C

Sıcak, 1 Temmuz Çarşamba: Sıcak, 22 / 38°C

Sıcak, 2 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu, 23 / 34°C

Parçalı bulutlu, 3 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu, 22 / 35°C

Özellikle pazartesi, salı ve çarşamba günleri kentte bunaltıcı sıcakların etkili olması bekleniyor. Nem oranının hafta ortasından itibaren artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklığın daha yüksek seviyelere ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Türkiye Genelinde Sıcaklıklar 42 Dereceyi Bulacak

Meteoroloji tahminlerine göre yeni haftada yağış beklenmiyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Uzmanlar, sıcak hava dalgasının özellikle hafta ortasında etkisini artıracağını belirtiyor.

Kahramanmaraş'ta Yaz Mevsimi Etkisini Artırıyor

Meteoroloji verileri, Kahramanmaraş'ta yaz sıcaklarının önümüzdeki günlerde etkisini daha da artıracağını gösteriyor. Hafta boyunca yağış beklenmezken, güneşli havanın etkisiyle özellikle şehir merkezinde hissedilen sıcaklığın 40 dereceye yaklaşabileceği belirtiliyor. Yetkililer, vatandaşların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmalarını ve resmi meteoroloji uyarılarını takip etmelerini istedi.

Uzmanlardan Kahramanmaraşlılara Kritik Uyarı

Sağlık uzmanları ve meteoroloji yetkilileri, özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ile kalp, tansiyon ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca sıcak havalarda: