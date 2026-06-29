14 İlden 454 Sporcu Er Meydanında Buluştu

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle Dereköy Mahallesi'ndeki Şeref Eroğlu Güreş Er Meydanı'nda düzenlenen 23. Geleneksel Dereköy Karakucak ve Şalvar Güreş Festivali yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Ata sporunun yaşatılması amacıyla düzenlenen festivale Türkiye'nin 14 farklı ilinden toplam 454 sporcu katıldı. Gün boyu süren müsabakalarda pehlivanlar, başpehlivanlık unvanı için kıyasıya mücadele etti.

Başpehlivanlar Belli Oldu

Festivalin en heyecanlı anları başpehlivanlık final müsabakalarında yaşandı. Karakucak güreşlerinde rakibi Doğan Uzun'u mağlup eden Emin Demir, başpehlivanlık unvanına ulaşırken, şalvar güreşlerinde ise finalde Alper Domurcuk'u yenen Emre Batuhan Karslı zirveye çıktı.

Akpınar: "Ata Sporumuzu Yaşatmaya Devam Edeceğiz"

Festivalde konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, güreşin Kahramanmaraş'ın köklü spor kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirterek, ata sporunu gelecek nesillere aktarmaya kararlı olduklarını söyledi.

Ata sporu güreşi yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini ifade eden Akpınar, "Yıl içerisinde üç güreş festivali düzenliyoruz. Dereköy, Baydemirli ve Boyalı mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz festivallerle ata sporumuzu yaşatıyoruz. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bu bizim için büyük bir onurdur. Dereköy'de düzenlediğimiz festivalin hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm güreşçilerimize başarılar temenni ediyorum." dedi.

Protokol ve Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Festivale, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Muhammed Aydoğar, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun ilgi gören organizasyon, ata sporunun yaşatılması ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir buluşma olarak hafızalarda yer aldı.