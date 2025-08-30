Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir depremzedenin kaldığı konteynerde çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçede bulunan bir konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.