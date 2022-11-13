Uncular Mahallesi’nde akrabalar arasında çıkan tarla meselesi yüzünden bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Uncular Mahallesi’nde Fayık Mengeş (43) ile akrabaları arasında tarla meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine olay yerinde 43 yaşındaki Fayık Mengeş’e silahtan çıkan mermi isabet etti.

Ağır yaralanan Mengeş, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili 5 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin sorgusu sürüyor.

Elbistan Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ön otopsi incelemenin ardından Mengeş’in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.



Elbistan Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.