Yerleşim yerlerinin ulaşım ihtiyacını karşılayarak vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için şehir genelinde başlattığı asfalt atağını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da da yol yenileme uygulamalarına devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce Söğütlü, Gürbüz Turak ve Çilingir caddelerinde asfalt yenileme uygulamalarına başlandı. Deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan arterlerde kazıma ve zemin hazırlıklarının ardından ilk olarak Gürbüz Turak Caddesi’nde asfalt serimine başlandı. Etaplar halinde sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla baştan uca yenilenen caddeler bölge halkının hizmetine sunulacak. Akabinde Alembey Yolu ve Akbaş Caddesi’nde gerçekleştirilecek çalışmalarla Elbistan’da toplam 8 kilometrelik arterin asfaltı baştan uca yenilenmiş olacak. Yaklaşık 55 Milyon TL’lik asfalt yatırımıyla Elbistan’ın ulaşım standardı iyileştirilecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ulaşım ağının güçlendirilmesi noktasında 11 ilçenin tamamında yatırımların artarak sürdüğü belirtildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu