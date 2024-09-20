Elbistan’da, yasadışı olarak projektörle gece tavşan avı yapan iki kişiye idari para cezası ve tazminat cezası kesildi, kaçak avda kullandıkları ATV'ye ise el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, yasadışı avcılıkla mücadele kapsamında 7/24 av koruma ve kontrol faaliyetleri yürütüyor.

Söğütlü Devlet Avlağı'nda av koruma ve kontrol faaliyeti icra eden DKMP görevlileri, arazide hareket eden ışığı fark etti. Işık kaynağının olduğu bölgeye giden ekipler, 2 şahsın ATV adı verilen araçla projektör kullanıp gece avı yaptığını belirledi. Yapılan incelemede şahısların, 2 yaban tavşanı vurdukları ortaya çıktı. Şahısların yasadışı avda kullandıkları ve piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira olan ATV'ye ve tüfeğe, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Şahıslara ise, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 37 bin 500 TL idari para ve tazminat cezası kesildi.