Edinilen bilgilere göre, S.Ç'nin kullandığı 38 AHY 032 plakalı demir yüklü kamyonet, toprak yoldan anayola çıkmak istedi. Bu sırada T.K. idaresindeki 06 DBK 512 plakalı tırın dorsesi, yaklaşık 11 metre uzunluğundaki elektrik direklerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yüzlerce kiloluk demir direk kamyonetten düşerek, yol kenarında bulunan 38 yaşındaki Etem Aman adlı işçinin kafasına çarptı ve ağır yaralanmasına neden oldu.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Etem Aman, 112 Acil Servis ekiplerince Hastaneye kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen Aman hayatını kaybetti. Aman'ın cenazesi, savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.