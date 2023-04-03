Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütüphaneler Genel Müdürlüğünce Bilecik'e tahsis edilen gezici kütüphane otobüsü, İçişleri Bakanlığı tarafından Elbistan'da görevlendirilen Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla, depremzedelerin yararlanabilmesi için ilçeye gönderildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi'ne konuşlandırılan kütüphane, erken saatlerde afetzedelere kapılarını açıyor.

Gezici kütüphanede, kitap okumanın yanı sıra her yaşa hitap eden etkinlikler yapılıyor. Kütüphaneden faydalanan depremzede çocuklar ile yetişkinler, burada zaman geçirmekten keyif alıyor.