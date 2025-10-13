Elektrik faturalarında uzun süredir uygulanan 5 bin kilovatsaatlik (kWh) devlet desteği, bu ay sonuna kadar güncellenerek düşürülecek. Yapılması planlanan yeni düzenleme ile birlikte, enerji maliyetlerinin bir kısmını karşılayan devlet sübvansiyonu azalacak.

Ancak bu düzenleme, tüm aboneleri kapsamayacak. Mesken abone grubu içerisinde yer alan bazı kullanıcılar uygulamadan muaf tutulacak. Bu kapsamda, dar gelirli ya da sosyal yardım alan hanelerin korunması amaçlanıyor. Yeni sistemde, destekten faydalanacak abone profili daha hassas kriterlerle belirlenecek.

600 Milyar Liralık Yük Hafifliyor

Yeni kademeli tarife ile birlikte devletin enerji sübvansiyon yükünün azaltılması hedefleniyor. Erdoğan, “Elektrik ve doğalgazda kamu sübvansiyonlarının toplamı bu yıl 600 milyar liraya ulaşacak. Bunun yaklaşık 200 milyar lirası sadece elektrik için harcanıyor. Yeni düzenlemeyle, bu yük azaltılarak destekler daha hedefli hale getirilecek” açıklamasında bulundu.

Şebekelerde “İklim Ayarı” Dönemi

Artan sıcaklıkların etkisiyle bazı bölgelerde elektrik talebinin iki katına çıktığını vurgulayan Erdoğan, altyapının bu yükü karşılayabilmesi için her yıl yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapıldığını belirtti. Ayrıca “Dağıtım 2.0” adını verdikleri yeni dönemin devreye alındığını ve bu kapsamda daha esnek, akıllı ve iklime duyarlı altyapı sistemlerinin geliştirildiğini ifade etti.

Kimler Muaf Olacak?

Mesken abone grubu içinde yer alan AFAD'a bağlı geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait su tesisleri, tarımsal sulama abonelikleri, ibadethaneler, cemevleri, muhtarlık hizmet binaları, dernek ve vakıflar, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı tüketiciler daha önceden olduğu gibi devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.

Şubatta Yansıması Bekleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, mevcutta 1000 liralık elektrik faturasının 560 lirasının hâlâ devlet tarafından desteklendiğini söylerken, yeni belirlenecek kademeye ilişkin ise "Ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz. 2025'te limiti aşanlar 2026'da destek grubundan çıkacaklar." dedi. Yeni kademenin 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye alınması, değişikliklerin Şubat 2026 faturalarına yansıması öngörülüyor.