Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında “Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare” etkinlikleri doğrultusunda ülke genelindeki tüm okullarda afet bilinci oluşturmak amacıyla kapsamlı faaliyetler düzenledi.

Etkinlikler çerçevesinde, MEB Arama Kurtarma Birimi (AKUB) üyeleri, öğrencilere deprem öncesinde ve sırasında nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı. Ardından gerçekleşen tatbikatta, öğrenciler siren sesiyle birlikte “çök-kapan-tutun” tekniğini uygulayarak deprem anına hazırlık yaptı.

Tatbikatlar sadece depremle sınırlı kalmadı. Aynı gün içerisinde eş zamanlı olarak tüm okullarda afet farkındalık eğitimi, deprem tahliye tatbikatı ve yangın söndürme uygulamaları gerçekleştirildi. Bu sayede öğrenciler, hem teorik bilgi edindi hem de afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini pratikte deneyimledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu tür uygulamaların öğrencilerde farkındalık yaratmayı amaçladığını ve afetlere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirilmesinde önemli bir adım olduğunu vurguladı.