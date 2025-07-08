Bursa İnegöl'de Direğe Çıkan İşçi Elektrik Akımına Kapıldı: Durumu Ağır

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında, arızayı gidermek için elektrik direğine çıkan bir işçi, akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay, İnegöl’e bağlı Küçükyenice Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, telekomünikasyon çalışanı Emrah Özdemir (26), hattaki arızayı onarmak için çıktığı direkte elektrik akımına kapıldı. Akıma kapıldıktan sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düşen Özdemir, ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan genç işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından durumu ciddiyetini koruyan Özdemir, Bursa Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.