Köprüden Dereye Düştüler

Olay, Karaçay Deresi üzerindeki köprüde meydana geldi. Elektrikli bisikletin dereye düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Ağır Yaralı

Ekiplerin olay yerindeki incelemesinde, elektrikli bisiklette bulunan Hayrullah Üveys’in hayatını kaybettiği, Oğuzhan A.’nın ise ağır yaralandığı tespit edildi. Sürücünün kimliği henüz belirlenemedi.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla dere yatağından çıkarılan Oğuzhan A., Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Hayrullah Üveys’in cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kazanın nedeni ve olayın detaylarıyla ilgili inceleme başlatıldı. Elektrikli bisikletin sürücüsünün kimliği ve olayın oluş şekli araştırılıyor.