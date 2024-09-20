Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar, Çokyaşar ve Elbistanlılar köyü yolunda bir kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazanın nedeni hakkında detaylı inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diğer taraftan köylüler yolun çok dar olduğunu ve bu yolda sürekli kaza yaşandığını belirterek yetkililerden konu ile ilgili yardım istedi.