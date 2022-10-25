Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelere ve mahallelere yeni sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi’ne kazandırılan Mahalle Konağı’nın açılışı gerçekleştirildi. Programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ile Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, STK temsilcileri ve mahalle sakinleri de yer aldı.

Okay: “Mahallemizi Güzelleştirmeye Devam Edeceğiz”

Programın açılış konuşmasını yapan Elmalar Mahalle Muhtarı Hamza Arık, çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti. Daha sonra kürsüye gelen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Düğün, cenaze, eğitim gibi çeşitli organizasyonlarda kullanılacak olan Elmalar Mahalle Konağı’mızın mahallemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel konağı mahallemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten yenilenmesi için çok büyük emek verildi. Elmalar, ilçemiz ve şehrimiz için çok önemli bir mahalle. Bizler de imkânlarımız ölçüsünde mahallemizi değiştirmeye ve dönüştürmeye çalışıyoruz. Mahallemizde kilit parke ve yol

çalışmalarımız hızla sürüyor. İnşallah Elmalar’ı güzelleştirmeye, değiştirmeye ve dönüştürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İhtiyaçları Tek Tek Gideriyoruz

Açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Elmalar Mahallemizi ziyaret ettiğimizde muhtarımızın talepleri oldu. Mahallenin çok amaçlı bir tesise ihtiyacı olduğu belirtildi. Burada Özel İdare zamanında yapılan ve atıl vaziyette kullanışsız bir yapı bulunuyordu ve büyük bir dönüşüme ihtiyacı vardı. Biz de burada detaylı bir çalışma gerçekleştirdik ve bugün hizmete açıyoruz. Bu yapının tadilatının ve dönüşümünün maliyeti toplamda 1,2 Milyon TL civarında. Çok amaçlı kullanılacak bu konağın mahallemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Elmalar’a 9 Milyon TL Yatırım

Elmalar Mahallesi’nde hayata geçirilen yatırımlara ilişkin bilgiler aktaran Güngör, “Bugüne kadar Elmalar Mahallesi’ne 9 Milyon TL’lik yatırım kazandırdık. Mahallemizde 11 kilometre uzunluğunda asfalt uygulaması ve mezarlıkta da çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdik. Mahalleye ulaşım sağlayan yeni güzergâhlar ve köprü kazandırdık. Böylece alternatif ulaşımları da iyileştirdik. Dulkadiroğlu Belediyemizle birlikte mahallemize toplamda 250 bin

metrekare civarında kilit parke kazandırdık. Şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletvekillerimiz, belediye bakanlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Şehrimiz İçin Son Derece Güzel Hizmetler

Açılışı gerçekleştirilen konağın hayırlı olmasını dileyen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, “Elmalar Mahallesi’ne kazandırdığı bu güzel tesis için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çeşitli organizasyonlarda hemşehrilerimize hizmet edecek bir tesis. Bunlar gerçekten şehrimiz ve hemşehrilerimiz için son derece güzel hizmetler. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Protokol konuşmalarının ardından kesilen açılış kurdelesiyle Elmalar Mahalle Konağı hizmete alındı.