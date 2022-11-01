Twitter hesabından bir açıklama yapan Musk, mavi tik için ayda 8 dolar ödeneceğini söyledi. Musk söz konusu fiyatın ülkelerin satın alma güçlerine göre ayarlanacağını duyurdu.

Musk aylık 8 dolarlık ücretle yanıt, bahsetme ve aramada öncelik, daha uzun video ya da ses dosyası paylaşma imkanının da olacağını söyledi.

Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil dört üst yöneticiyi gönderirken, açıklamalarıyla Twitter’da birçok değişiklik getireceğinin sinyalini vermişti.

Twitter’ın halihazırda ‘Twitter Blue’ isimli 4,99 dolar ücretli ve şu an sadece ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli aylık abonelik sistemi var. Abonelikte, ‘yayımlanmış tweetleri düzenleme’ ve ‘reklamsız Twitter’ gibi özellikler bulunuyor.