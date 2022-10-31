Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Ünlü milyarder, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devini satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, bildiğiniz gibi onaylanmış hesap özelliğiyle ünlü kişilerin kullandığı hesapları mavi tik ile etiketliyor.

Mavi tik ücretli oluyor

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter mavi tik özelliğini ücretli hale getirmeyi planlıyor. Kaynaklara göre şirket, yakında mavi tik onay işareti için kullanıcılardan ayda 19,99 dolar ücret almaya başlayacak.

Önerilen plan kapsamında Twitter, mavi tik doğrulamasını ücretli abonelik hizmeti Twitter Blue kullanıcılarına sunacak.

Mevcut Twitter Blue aboneleri; düzenleme düğmesi, özel okuyucu modu, yer imleri ve daha fazlası gibi özellikler için ayda 4,99 dolar ödüyor. Ancak bu paketin fiyatı aylık 19.99 dolara çıkacak.

Mavi tiki olanlara 90 gün süre

Abonelik fiyatının 19.99 dolara çıkmasına ek olarak, mavi tik sahibi mevcut kullanıcılara 90 günlük süre verilecek.

90 günün sonunda Twitter Blue abonesi olmayan kullanıcıların, mavi tiklerini kaybedeceği söyleniyor.

7 Kasım'da tamamlanacak

Elon Musk, bu yeni düzenlemenin en geç 7 Kasım'da tamamlanmasını istiyor. Eğer bu durum gerçekleşmezse, özellik üzerinde çalışan personeller Twitter'dan kovulacak.

Öte yandan, Twitter Blue özelliğinin henüz ülkemizde kullanıma sunulmadığını hatırlatalım.