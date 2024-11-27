Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve maden sahasını özelleştirme kararına karşı TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalarda örgütlü işçiler tarafından 20 Kasım’da maden ocağında başlatılan nöbet eylemi devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2025 yılı programı kapsamında Çayırhan Termik Santrali ve maden sahasını altı yılda taksitli şekilde ödenmek üzere satışa çıkarmasına yönelik madenci eyleminde henüz çözüm sağlanamadı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile görüşmesinin ardından direnişe destek vermek amacıyla devam eden eylem alanında işçilerle bir araya geldi.

Başkan Akçul burada yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik içerisinde haklı davalarında zafere erişeceklerini ifade etti.