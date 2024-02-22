Emekli ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmasını öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

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Söz konusu madde Meclis Adalet Komisyonu'nda ele alınan 8'inci yargı paketinin içerisinde yer alıyordu. Madde ile 2 bin lira olan emekli bayram ikramiyesi yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselecek.

Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Dolayısıyla 1-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emekliler ilk ikramiyelerini almış olacak.

Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)