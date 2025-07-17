Tüm Emeklilerin Sendikası Yenişehir Şube Başkan Yardımcısı Erkan Erdem, Yargıtay’ın emeklilerin kredi başvurusunda sözleşmede onay vermesi durumunda bankalar tarafından maaşlarına bloke konulması kararını eleştirdi.

Erdem, “İktidar önce emekliyi yoksulluğa itti, şimdi bankalara ‘buyurun maaşına da el koyun’ diyor. Bu karar; çaresizlik içindeki milyonlarca insanın yaşam hakkına darbedir” dedi.

Erdem, açlık sınırının 35 bin TL’yi, tek kişinin yaşam maliyetinin ise 54 bin TL’yi aştığına dikkat çekerek şunları söyledi: “16 bin lira maaşla geçinmeye çalışan emekliler kredi çekmek zorunda kalıyor. O krediler için imzalanan sözleşmelerdeki ‘onay’ maddesi gerçek bir rıza değil, mecburiyetin belgesidir. Kimse bu onayı özgür irade sanmasın.”

Erdem sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzmanlara göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, emekli maaşlarına haczi açıkça yasaklıyordu. Yeni karar ise daha önceki Yargıtay içtihatlarıyla çelişiyor. Hukuk çevreleri, bu tür bir değişikliğin ancak kanuni düzenlemeyle mümkün olabileceğini belirtiyor.”

Milyonlarca emeklinin krediye mecbur kaldığı bir ortamda alınan bu kararın, toplumda ciddi kaygı yarattığını vurgulayan Erdem, şunları kaydetti: “Yaşam hakkı ve insan onuruna uygun bir hayat, anayasal bir haktır. Emekli maaşına bloke getirilmesi, bu hakkı zedeleyebilir. Sayfalarca, minik puntolarla yazılmış şartnameleri bırakın emekliyi, genç bir üniversiteli bile okuyamıyor. O sözleşmelerin içinde ‘maaşa haciz uygulanabilir’ maddesi varsa, emeklinin bunu reddetme şansı yok. İhtiyaçtan, baskıdan doğan onaylar geçerli sayılamaz. İktidar derhal müdahale etmeli emekli maaşlarına hiçbir koşulda haciz konamayacağı yasal güvenceye bağlanmalı. Bankaların emekli maaşlarını başka hesaba aktarıp dolaylı haciz uygulamasına son verilmeli. Bu sadece bir bankacılık kararı değil, sosyal adalet meselesidir. Emeklinin maaşına göz dikmek; sosyal devletin tabutuna son çiviyi çakmaktır. İktidar, Yargıtay kararını boşa düşürecek yasal adımı bir an önce atmalıdır.”